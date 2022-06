Pedágios da BR-101 têm aumento no valor das tarifas; veja preços

O preço das tarifas dos pedágios em todas as praças de concessão da CCR ViaCosteira passa por um aumento a partir das 0h desta quinta-feira (16). Os novos valores das tarifas entram em vigor em todas as praças da concessão da empresa, em Santa Catarina.

Segundo a CCR ViaCosteira, o reajuste anual é previsto em contrato de concessão com base no IPCA acumulado nos últimos 12 meses. A alteração será praticada nas quatro praças ao longo dos 220,4 quilômetros da BR-101 Sul/SC. Dessa forma, o valor passará de R$ 2,10 para R$ 2,40.

As quatro praças da BR-101 Sul/SC estão localizadas em Laguna (km 298), Tubarão (km 344), Araranguá (km 404) e São João do Sul (km 457). Este é o primeiro reajuste previsto pelo contrato do Programa de Concessão de Rodovias Federais em Santa Catarina com tarifa básica nas praças da BR-101 Sul/SC desde o início da cobrança.

O reajuste foi autorizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e publicado no Diário Oficial da União desta terça-feira (14). Confira a tabela com as novas tarifas.

CATEGORIATIPO DE VEÍCULONÚMERO DE EIXOSRODAGEMVALOR