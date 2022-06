Presidente da Caixa é investigado pelo MPF por assédio sexual

Expectativa é que Guimarães deixe o cargo nesta quarta-feira (29).

O Ministério Público Federal (MPF) investiga o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, por assédio sexual. O caso está sob sigilo, mas foi aberto por denúncia de funcionárias do banco. Expectativa é que Guimarães deixe o cargo nesta quarta-feira (29).

Diferentes denúncias de assédio sexual foram reveladas em reportagem do site Metrópoles. Entre elas, de toques em áreas íntimas e de que Guimarães fez com que as funcionárias se sentissem abusadas.

Com informações: SBT