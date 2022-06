Mais 100 kits com lousas digitais e projetores são entregues em projeto que vai equipar todas salas de Ensino Médio

O Governo do Estado iniciou nesta semana a entrega de mais 100 kits de lousa digital para equipar as salas de aulas de escolas estaduais de Santa Catarina. Anunciada pelo governador Carlos Moisés no início de junho, a iniciativa tem como objetivo equipar todas as salas de Ensino Médio em escolas da rede estadual com lousas digitais e projetores. Com o investimento de R$ 1,76 milhão, mais oito escolas e 6.452 alunos serão beneficiados.

“Esta é mais uma entrega que torna os ambientes escolares mais tecnológicos, para que os nossos professores possam utilizar uma linguagem contemporânea à realidade dos jovens catarinenses. Assim, a partir de uma boa formação na educação básica, nossos estudantes poderão ocupar lugares talvez não imaginados. É mais uma ação desta gestão que tem feito o maior investimento e dado maior prioridade à Educação na história do nosso Estado”, afirma o secretário de Estado da Educação, Vitor Balthazar.

Os kits com equipamentos de tecnologia que estão sendo entregues contam com uma lousa digital, um computador, um projetor e um suporte. Nestas primeiras entregas, 585 salas de aula do Ensino Médio em 44 escolas serão equipadas com investimento de R$ 10,3 milhões, incluindo também a instalação dos dispositivos.

As escolas contempladas nesta fase são a EEB Governador Ildo Meneghetti, de Passo de Torres; o Centro de Educação Profissional (Cedup) Abílio Paulo, em Criciúma; o Cedup Hermann Hering, em Blumenau; a EEB Coronel Gasparino Zorzi, em Campos Novos; o Cedup José Buss, em Rio Fortuna; a EEM Vereador Oscar Manoel da Conceição, em Florianópolis; a EEB Prof. Ângelo Cascaes Tancredo, em Palhoça; e a EEB Profª Benta Cardoso, de Arvoredo.

A previsão do Governo do Estado é que todas as salas de aula das 711 escolas estaduais que oferecem Ensino Médio estejam totalmente equipadas com as lousas e projetores no início do ano letivo de 2023. A partir da segunda quinzena de julho, os professores das escolas contempladas podem participar de uma formação que dará todas as orientações para a utilização das ferramentas.

485 kits entregues no primeiro lote

Após o anúncio do governador, 485 kits com lousa digital e projetor foram entregues em 36 escolas da rede estadual no início do mês. O investimento de R$ 8,57 milhões para a instalação dos equipamentos beneficia 36 escolas de todas as regiões do Estado e 28,8 mil alunos catarinenses matriculados no Ensino Médio.

Uma das escolas beneficiadas neste primeiro lote foi a EEM Macário Borba, localizada no município de Sombrio. Os 20 kits foram instalados ao longo das últimas semanas e já estão disponíveis para tornar mais inovador, moderno e atrativo o ensino ofertado a 741 estudantes, como conta o gestor da unidade, José Antônio Tiscoski da Silva.

“A expectativa é muito grande. Os nossos alunos e professores já estão, pouco a pouco, utilizando essa nova tecnologia e estão se adaptando. Com a capacitação, nós teremos condições de fazer aulas dinâmicas e que darão prazer cada vez maior aos nossos alunos de estar em sala de aula, aprendendo cada vez mais. Nosso muito obrigado!”, finaliza o diretor.

Mais tecnologia para a rede estadual

Além dos kits com lousas digitais e projetores, a SED também tem promovido diversos outros investimentos em tecnologia para qualificar o ensino das escolas estaduais. Por meio do programa Aprendizagens na Cultura Digital, estão sendo entregues notebooks para todos os professores da rede estadual. Até aqui, mais de 10,5 mil docentes efetivos já foram contemplados com o investimento parcial de aproximadamente R$ 45 milhões.

Nas próximas semanas, terá início a entrega dos notebooks aos professores ACTs, que receberão os computadores em regime de comodato. Com os equipamentos, será possível levá-lo às escolas e conectá-los às lousas digitais ou projetores, tecnologia que oferece inúmeras possibilidades inovadoras de ensino.

Enquanto isso, os laboratórios de tecnologia das escolas estaduais também estão sendo reforçados. Em dois lotes de entregas nas últimas semanas, foram criados mais 350 laboratórios, que contam com 7,4 mil computadores novos. Ao todo, 126,4 mil alunos foram beneficiados com o investimento de R$ 32,5 milhões.

Por Pedro Henrique Jacoby Cureau

Assessoria de Comunicação

Secretaria de Estado da Educação – SED