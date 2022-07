Temporada de Inverno 2022 é lançada oficialmente em Lages

O evento de lançamento da Temporada de Inverno 2022 aconteceu na noite desta quinta-feira (07) no Mercado Público de Lages. E contou com a presença da comunidade local e autoridades.

A Temporada de Inverno de Lages seguirá até 28 de agosto e oferecerá aos moradores e visitantes, atrações musicais, atividades em meio à natureza. Eventos consagrados como o 25º Motoneve, Festival Internacional Música na Serra e o 8° Encontro de Veículos Antigos e Clássicos Veteran Car também integram a programação.

O Secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Álvaro Mondadori falou com a Rádio Clube de Lages sobre o evento:

“Então são vários eventos que vão acontecer nos 53 dias. Nesta sexta-feira (08) já começa o Moto Neve, são mais de 4 mil motos esperadas na cidade. Além de eventos que envolvem cavalgada, tracking, caminhada, trilhas, off road uma série de eventos que estão numa programação diversa. Principalmente aos finais de semana pra que as pessoas conheçam um pouco mais do turismo, mas não é só aquele turista que vem, que proporcione também ao Lageano conhecer as belezas do Salto, as belezas das Pedras Brancas, em especial da Coxilha Rica que é o nosso grande destino turístico. Então é com satisfação que a gente coloca uma agenda de atividades que o próprio Lageano pode fazer e dizer que Lages está no centro da região serrana. O turismo não tem fronteiras, o turismo não tem divisas, não tem muro. A gente está muito feliz de estar recebendo todo mundo aqui e poder startar esse turismo que cresce a cada dia”.

Para quem quiser conhecer a programação da Temporada de Inverno, pode acessar o site ou redes sociais do evento, Álvaro Mondadori explica:

“Nós temos nossos canais de comunicação, que é o http://www.lagesturismo.com.br ou no Instagram e Facebook. Você encontra toda a programação nesses canais”.