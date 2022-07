Bloqueio no Orçamento deve afetar Saúde e Educação

O secretário do Tesouro e Orçamento, Esteves Colnago, disse hoje, em entrevista coletiva que o bloqueio de R$ 6,74 bilhões, anunciado pelo governo na semana passada, deve atingir os Ministérios da Saúde e da Educação.

Segundo ele, é natural que os bloqueios ocorreram nessas pastas, já que são as que possuem maior orçamento.

“É natural que tenha tido um contingenciamento em saúde e educação porque o orçamento deles é muito grande. Vamos ver como vai ser esse mês, mas não é uma falta de critérios. No decreto isso vai estar explicito”, declarou o secretário.

Trata-se do terceiro bloqueio anunciado neste ano. Segundo o Ministério da Economia, a medida foi tomada para garantir o cumprimento do teto de gastos. A regra, estabelecida durante o governo Temer, limita as despesas da União àquelas do ano anterior corrigidas pela inflação.

Fonte: O Antagonista