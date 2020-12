Alesc certifica Epagri por responsabilidade social

Sessão virtual contou com a participação de representantes de empresas e instituições homenageadas. Foto: Bruno Collaço / Agência AL

A Epagri foi uma das agraciadas na 10ª edição do prêmio de Certificação e Troféu de Responsabilidade Social – Destaque SC. A premiação foi anunciada na noite desta segunda-feira,7, em evento on-line promovido pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina (Alesc). No total foram certificadas 77 organizações, sendo 45 sem fins lucrativos, 27 empresas privadas e cinco empresas públicas.

Promovido pelo Parlamento catarinense e entidades parceiras desde 2011, o certame presta reconhecimento às instituições que tenham ações sociais e para preservação do meio ambiente incluídas em suas políticas de gestão, destacou Ana Carolina Rocha, que preside a Comissão Mista de Certificação de Responsabilidade Social, encarregada de analisar os balanços sociais das empresas participantes.

Criado pela Assembleia Legislativa com base na Lei 12.918, de 23 de janeiro de 2004, o certificado e o troféu têm a finalidade de reconhecer e destacar as empresas e demais organizações estabelecidas em território catarinense que apresentarem o seu Balanço Social e a comprovação de sua publicidade, promovendo, portanto, a transparência nas relações institucionais e o comprometimento de todos com o bem-estar da sociedade e a preservação ambiental em Santa Catarina.

Para marcar os dez anos da Certificação de Responsabilidade Social, foi fortalecido o slogan “Uma Atitude de Valor Catarinense” e sua logomarca, que representa a relação entre os elementos sociais, econômicos e ambientais de nosso Estado. Este ano, devido à pandemia da Covid-19, a premiação foi totalmente on-line e as certificações e os troféus serão enviados a todos os vencedores pela Alesc. Sete organizações que obtiverem os melhores desempenhos na certificação foram premiadas com o Troféu Destaque.

A deputada Marlene Fengler (PSD), representando o presidente da Casa, deputado Julio Garcia (PSD), destacou a importância da solenidade para a sociedade catarinense. “As certificações e premiações entregues nesta noite tratam de uma justa e reconhecida homenagem que a Assembleia Legislativa faz a essas instituições e empresas que contribuem, por meio de suas ações, para o benefício da sociedade catarinense, por isso nós nos sentimos muito honrados em poder participar dessa sessão e contribuir para destacar todos aqueles que participam da evolução e fortalecimento do nosso estado”. Ela afirmou ainda que o ano marcado pela pandemia da Covid-19 não paralisou as iniciativas das instituições para um ambiente melhor em suas unidades.

Além da Epagri, foram certificadas este ano no segmento Empresas Públicas a Companhia de Geração e Transmissão de Energia Elétrica do Sul do Brasil (Eletrosul), o Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina, a SCPAR Porto de Imbituba S/A e a Celesc Distribuição S/A.

Integram a Comissão Mista junto à Assembleia Legislativa outras 10 organizações: Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina (Badesc), Conselho Regional de Contabilidade (CRC), Federação Catarinense de Municípios (Fecam), Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Santa Catarina (Fecomércio), Federação dos Contabilistas do Estado de Santa Catarina (Fecontesc), Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-SC), Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável de Santa Catarina (SDS-SC), Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina (Fiesc), OAB-SC e Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE).

Fonte Epagri com informações da Agência AL.