Morre a avó atropelada com a neta em faixa de pedestres em Lages

Neusa Hedel, de 57 anos, atropelada enquanto atravessa a faixa de pedestres na Avenida Dom Pedro II, no bairro Vila Nova em Lages, morreu na noite desta quinta-feira (4). A família informou nas redes sociais que a mulher não resistiu aos ferimentos. Neusa e a neta de seis anos foram atropeladas por um carro no início da tarde de quinta.

Uma sobrinha de Neusa informou que a menina de seis anos ainda está no hospital. “Pedimos oração também para a plena recuperação de sua neta que esta no hospital infantil”, publicou a sobrinha.

Conforme o Corpo de Bombeiros, a vítima teve um traumatismo craniano grave e foi encontrada no outro lado da via. No hospital, a vítima precisou fazer uma cirurgia para conter uma hemorragia e colocar um dreno no crânio, informou o filho.