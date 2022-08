4 pessoas ficam gravemente feridas após raio atingir parque ao lado da Casa Branca

Quatro pessoas estão em estado crítico após um raio atingir a Lafayette Square, em Washington D.C., nos Estados Unidos, na tarde desta quinta-feira (4). Os feridos são dois homens e duas mulheres, todos adultos.

No Twitter, o corpo de bombeiros da capital norte-americana disse que as vítimas foram encaminhadas para hospitais da área com ferimentos graves e que correm risco de vida.

O porta-voz dos bombeiros, Vito Maggiolo, afirmou que integrantes do Serviço Secreto e da Polícia de Parques norte-americana testemunharam o relâmpago. “Queremos agradecê-los por responderem imediatamente para ajudar os quatro feridos”, falou ele em vídeo publicado no Twitter.

A Lafayette Square é um parque público adjacente à Casa Branca e costuma ficar lotado de visitantes, especialmente nos meses de verão.

Com informações: G1