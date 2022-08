Serra Catarinense é palco do SC Que Dá Certo e evento já está com inscrições abertas

Em uma região coberta pela mata de Araucárias, na Serra Catarinense, uma cidade se destaca. Lages é o décimo município mais populoso de SC, com população estimada de mais de 157 mil pessoas. Uma das pioneiras em turismo rural no Brasil, a cidade que originou-se como ponto de passagem dos boiadeiros que levavam gado e charque, hoje, tem 18.864 empresas ativas.

Além da gastronomia típica italiana e da cultura gaúcha permeada no município, o espírito empreendedor também faz parte do povo lageano. Só em 2022, 1.950 empresas foram abertas, de acordo com o painel do Governo Federal Mapa de Empresas.

É por carregar a marca do empreendedorismo que o evento SC Que Dá Certo chega à Serra Catarinense, uma região que se desenvolve rapidamente, mas que ainda é repleta de oportunidades para quem quer investir.

O painel do SC Que Dá Certo em Lages será realizado no dia 16 de agosto, às 19 horas, na UNIPLAC, Universidade do Planalto Catarinense, localizada no bairro Universitário, na Av. Mal. Castelo Branco, 170. As inscrições são gratuitas, mas devem ser feitas com antecedência e estão sujeitas à capacidade do local.

Mediado por Fabian Londero, apresentador do NSC Notícias, o evento terá a participação da apresentadora do programa Tech SC, Rúbia Laidens, e de três grandes empresários com trajetórias pessoais e profissionais inspiradoras. Assis Strasser, presidente da GTS do Brasil, Joachim Gerecht, diretor presidente da Vossko do Brasil, e Luana Menegat, CEO da Razonet, vão falar sobre empreendedorismo, marketing, agronegócio e contabilidade em um bate-papo descontraído regido pelo tema “Inspirar para crescer”.