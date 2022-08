Fifa vai antecipar a Copa do Mundo

Organização pretende colocar o jogo Catar x Equador para marcar o início do Mundial.

A Fifa vai mudar a data de início da Copa do Mundo de 2022 no Qatar, incluindo o jogo que será de abertura. A proposta é antecipar em um dia, ou seja, para domingo, dia 20 de novembro, a partida entre Catar e Equador. Se nada mais mudar, o jogo será às 21h no horário local e 15h no horário de Brasília.

Esta partida estava prevista para ser na segunda-feira, 21 de novembro, às 13h de Brasília, após a cerimônia de abertura. Dessa forma, o primeiro jogo seria entre Holanda e Senegal, às 7h de Brasília. Agora, com a mudança, os donos da casa farão o jogo de estreia, como é tradição no Mundial.

Com informações: Veja