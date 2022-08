Temporal Atinge o Rio Grande do Sul e causa estragos em várias Cidades

Cidades do Rio Grande do Sul registraram queda de granizo no início da noite desta segunda-feira (15). Em Porto Alegre, as pedras caíram em partes da Zona Sul, da Zona Norte e da Região Central.

Temporal Atingiu o Rio Grande do Sul e causou estragos em várias Cidades nesta segunda-feira (15).

Cidades como Eldorado do Sul, Guaiba, Rio Pardo, Canoas, Cachoeirinha, Nova Santa Rita entre outras registraram estragos com Granizo e ventos fortes.

Segundo a prefeitura da Capital, um homem de 45 anos desapareceu durante a chuva na Rua da Represa, bairro São José, na Zona Leste. Defesa Civil do município, Brigada Militar e Corpo de Bombeiros trabalhavam nas buscas até a última atualização desta reportagem.

A Guarda Municipal registrou cinco chamados de ocorrências. Entre os locais que acionaram as autoridades, segundo a prefeitura, estão o Hospital Vila Nova, a UPA Lomba do Pinheiro e uma casa na Rua Corrêa Lima, na Zona Sul.

Em Canoas, segundo a prefeitura, o Hospital Nossa Senhora das Graças teve a estrutura prejudicada em razão dos ventos. A cidade também registrou destelhamento de residências e estabelecimentos comerciais. Postes e árvores foram derrubados pelo vento.

A Prefeitura de Canoas suspendeu as aulas em escolas públicas nesta terça (16). O município ainda não tem a quantidade de pessoas estão desalojadas ou desabrigadas. As aulas também foram suspensas em Eldorado do Sul e Gravataí.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), há postes caídos em trechos da BR-116 em Canoas e em Guaíba, além da BR-448, que liga Porto Alegre a Sapucaia do Sul. Na BR-290, a freeway, e na BR-101, há árvores e fios caídos sobre a pista em alguns pontos. A PRF também registrou problemas na BR-386.

Há relatos de impactos em cidades como Charqueadas e São Sepé.

Em Rio Pardo, no fim da tarde, mais de 200 casas tiveram o telhado avariado, segundo a prefeitura. O bairro Ramis Galvão e o Distrito Passo da Areia foram os locais mais atingidos. O município distribui entrega de lonas para os moradores.