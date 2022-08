Conheça a vaca holandesa que produz mais de 100 litros de leite por dia

Da raça holandesa, Fini Renegade Beatrix foi a campeã do torneio de produção do Agroleite, evento realizado na última semana na “Capital Nacional do Leite”.

Fini Renegade Beatrix, da raça holandesa. Em uma competição, foi registrada média de produção diária que superou a barreira dos três dígitos. Ela produziu 102 litros de leite em um único dia. Número bem acima da média nacional — e também acima da produção da região, já conhecida pela efetividade na produção leiteira.

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a média nacional de produção, quando se fala em vacas em lactação, é de 7 a 8 litros de leite por dia. De acordo com a Cooperativa Agroindustrial, a média da região dos Campos Gerais, onde fica Castro, é de 30 a 40 litros de leite por dia, por animal.

Durante o torneio do Agroleite 2022, esse número saltou para uma média de 80 a 90 litros por animal/dia. Campeã na categoria vaca adulta, a Fini Renegade Beatrix atingiu, além da marca de 102 litros em um único dia, o total de 293 litros na soma dos quatro dias de prova.

“Dentro do torneio não pode aplicar nenhum medicamento, somente o que a vaca consome” — Eduardo Marqueze Ribas

“É um número muito expressivo e com todo conforto, pois dentro do torneio não pode aplicar nenhum medicamento, somente o que a vaca consome”, explica o gerente-executivo da Castrolanda Cooperativa Agroindustrial, organizadora do Agroleite, Eduardo Marqueze Ribas. “Na região [dos Campos Gerais], num raio de 40 quilômetros, são produzidos 1 milhão de litros de leite por dia”, informou.

Vaca holandesa de cinco anos de idade, a Fini Renegade Beatrix é da Fazenda Agropecuária Fini. Diante da vitória de seu animal, o pecuarista Hans Jan Groenwold creditou o feito à nutrição de alto desempenho. Para ele, trata-se de item de suma importância.

“A primeira coisa que você tem que pensar é na alimentação e no bem estar do animal” — Hans Jan Groenwold

“Eu sempre digo: não adianta você ter a vaca. A primeira coisa que você tem que pensar é na alimentação e no bem estar do animal. Então, quando têm tudo isso, adquirimos animais bons e temos um nível acima da média”, explicou Groenwold em contato com a reportagem do Canal Rural.

Com informações: Canal Rural