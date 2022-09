Santa Catarina registra aumento da população de cigarrinhas do milho e de índice de insetos infectados

O estado de Santa Catarina tem observado um aumento da pressão de cigarrinhas do milho nos últimos anos, fator que já assusta os produtores catarinenses e pode provocar diminuição de área plantada já na safra 2022/23, como em Campos Novos/SC, que deve ter 10% menos plantio de milho devido ao problema.

Segundo a pesquisador para agricultura familiar da Epagri/Cepaf, Maria Cristina Canale, as armadilhas montadas em lavouras por todo o estado mostram uma média de 40 a 50 cigarrinhas em cada adesivo, patamar bastante elevado.

Além do aumento populacional, também está sendo registrado uma elevação no índice de insetos contaminados com doenças que poderão ser transmitidas às plantas. Esses indicadores são resultado das análises efetivadas pela Epagri que em um prazo de 5 ou 6 dias após o recolhimento das armadilhas já tem os laudos em mãos.

Diante deste cenário, cresce a necessidade de atenção as práticas de defesa e controle da cigarrinha. Entre elas, Canale destaca a escolha de híbridos mais tolerantes, utilização de sementes tratadas com inseticidas, duas aplicações de químicos na emergência das plantas e monitoramento constante das lavouras.