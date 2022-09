Homem caminha só de cueca em rua de Lages e acaba preso por tráfico de drogas

Um homem flagrado andando só de cueca em uma rua de Lages, na Serra catarinense, acabou preso por tráfico de drogas nesta quinta-feira (15). Mais de 34 kg de drogas foram apreendidos.

De acordo com moradores, o suspeito parou o carro na região, saltou do veículo e começou a andar seminu. A PM foi acionada porque testemunhas relataram que ele estava caminhando com “atitudes suspeitas”.

Ao ser identificado, os policiais viram que o homem possuía passagens por tráfico de drogas e, por isso, começaram a fazer buscas no carro dele.

Drogas no carro

Inicialmente, nada foi encontrado, mas os policiais notaram que o porta-malas do veículo dele não abria. Eles usaram a parte interna do banco traseiro para ter acesso ao bagageiro e encontraram a droga escondida.

Ao todo, segundo a PM, foram apreendidos 39 tabletes de maconha e um de cocaína. Ele disse aos policiais que recebeu R$ 2 mil para fazer o transporte da droga de Palhoça para Lages. Relatou ainda que de deslocou com amigos para o município e usou cocaína em uma boate.

Após ser atendido na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), foi encaminhado ao Instituto Geral de Perícias e à delegacia de Polícia Civil.