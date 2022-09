Ator José Dumont é preso em flagrante por armazenamento de pornografia infantil

O ator José Dumont, de 72 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, na tarde de hoje, por armazenamento de pornografia infantil. Ele estava escalado para a novela “Todas as Flores”, no Globoplay, mas foi retirado do projeto da plataforma de streaming da TV Globo em virtude do crime.

A informação foi confirmada a Splash pela Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV). De acordo com polícia, José Dumont foi alvo de buscas em um inquérito por possuir imagens de sexo envolvendo crianças.

Com informações: Uol