Começa preparação para a Operação Veraneio

Oficialmente o verão de 2022 inicia apenas em dezembro, mas o 4º Batalhão de Bombeiros Militar (4º BBM) já iniciou a preparação para a Operação Veraneio. Os interessados em realizar a recertificação para atuar em Balneário Rincão, Balneário Gaivota, Balneário Arroio do Silva, Morro dos Conventos e Passo de Torres podem se inscrever através do site do CBMSC.

São 80 quilômetros de responsabilidade do 4º BBM e a próxima temporada será a nona sem mortes em áreas guarnecidas. “Estamos a cada ano estudando e buscando aperfeiçoar nosso atendimento, expandindo nossos serviços, podendo oferecer para população um verão tranquilo”, afirma o comandante do 4º BBM, tenente-coronel BM Henrique Piovezam da Silveira.

Neste ano, os guarda-vidas civis, juntamente com os bombeiros militares, estarão nas praias a partir da segunda quinzena de novembro. “No primeiro momento vamos ativar os postos centrais, com os guarda-vidas civis que já atuaram em operações passadas. Paralelo a isso, estará acontecendo o curso para formação de novos guarda-vidas, que vão reforçar nossa equipe na alta temporada”, acrescenta o comandante.

Na última temporada, no Extremo Sul do Estado, foram realizadas cerca de 417 mil prevenções a afogamentos. Além disso, os projetos sociais foram o carro chefe da operação, onde mais de mil crianças foram formadas no Projeto Golfinho e 130 pessoas foram atendidas pelo Praia Acessível, que oferece um banho de mar seguro às pessoas com dificuldade de locomoção e/ou necessidades especiais.

