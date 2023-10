Defesa Civil alerta para temporais e chuva volumosa para Santa Catarina

A Defesa Civil de Santa Catarina emitiu dois avisos meteorológicos para o estado: um sobre temporais e o outro sobre chuva volumosa, estas condições ocorrem devido a uma atuação de frente fria que se aproxima. Entre a tarde de terça-feira, 3, e a madrugada de quarta, 4, estão previstos temporais em todo o estado, acompanhados de rajadas de vento e chuvas intensas. Nas áreas em laranja do mapa, o risco é alto para ocorrências como destelhamentos, queda de árvores, danos a rede elétrica, e alagamentos. Já nas áreas em amarelo o risco é moderado para ocorrências.

Já para quarta-feira, 4, a previsão indica chuva volumosa em Santa Catarina, podendo registrar acumulados acima de 100 mm nas áreas em laranja do mapa, incluindo, também, as áreas da Grande Florianópolis, Alto Vale do Itajaí, Planalto Sul e Grande Oeste. Nas regiões em laranja, o risco é alto para enxurradas e deslizamentos, já nas áreas em amarelo o risco é moderado.

Fique atento aos riscos

-Evite o contato com as águas e não dirija em locais alagados;

-Evite transitar em pontilhões e pontes submersas;

-Cuidado com crianças, idosos e animais próximos aos rios e ribeirões;

-Se afaste de postes e árvores;

-Fique atento a qualquer movimento de terra ou rochas próximo a sua residência;

-Fique atento às rachaduras em muros ou paredes.

Avisos e Alertas da Defesa Civil

Para receber os avisos e alertas da Defesa Civil de Santa Catarina por SMS, cadastre-se com seu celular. Basta enviar o CEP de sua cidade (com ou sem hífen ou espaço) por SMS para o número 40199. Para inserir mais de um CEP a ser monitorado, basta repetir o procedimento.

Em caso de emergência, ligue 199 para a Defesa Civil de seu município, 193 para o Corpo de Bombeiros Militar ou 190 para a Polícia Militar. Além disso, acompanhe diariamente os avisos e boletins de previsão do tempo devido às constantes atualizações nos modelos meteorológicos.

Contato para imprensa:

Thuana Raimondi | Assessoria de Comunicação Defesa Civil de Santa Catarina