Adeus aos cremes. Só precisa de maçãs para ter uma pele saudável

As maçãs estão cheias de vitaminas e nutrientes. Tê-las em casa é sempre uma boa opção, quer seja para comer a meio da manhã, depois das refeições ou até juntar à rotina de beleza diária. Sim, esta fruta só traz benefícios e vai ajudar a que consiga uma pele mais saudável.

Segundo um estudo publicado no Nutrition Journal, as maçãs ajudam a evitar danos da poluição na pele. Também acabam por proteger contra os raios ultravioleta.

Ao portal Healthline a dermatologista Najia Shaikh explicou que esta fruta é um bom aliado para proteger contra fatores que podem acelerar o envelhecimento da pele.

Comer uma maçã é também ajudar à hidratação do corpo, já que mais de 80% da fruta é composta por água. Todos estes benefícios são conseguidos pelo consumo regular desta fruta. Outra opção é usá-la diretamente na pele.

Nesse caso, o portal Health Digest fala do vinagre de maçã, ou sidra. Tem ácido acético e cítrico que acabam por ser benéfico para tratar infeções, matar bactérias e ainda são responsáveis por remover células mortas da pele.

Para o usar no corpo é sempre melhor diluir, já que em demasia pode tornar-se agressivo. De volta à maça, pode triturá-la e misturar com natas. Não é para um doce, mas sim para aliviar a acne.

