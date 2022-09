Eleição para presidente vira aposta de quase R$ 100 mil na Serra Catarinense

A quatro dias das eleições 2022, uma ação um tanto inusitada chamou a atenção na Serra catarinense. Dois homens decidiram fazer uma aposta envolvendo o resultado da disputa para o cargo de presidente da República. Um “termo de aposta” que circula nas redes sociais detalha o acordo que foi, inclusive, assinado e registrado em cartório pelas partes.

Um dos apostadores acredita que Jair Bolsonaro (PL) sairá vitorioso no primeiro turno. O palpite do outro é de que o candidato do PL não se elegerá na primeira etapa de votação. Caso o pitaco desse segundo apostador não se concretize e Bolsonaro seja eleito em primeiro turno, ele terá que dar uma caminhonete modelo Volkswagen/Amarok, ano 2014, para o oponente. O veículo está avaliado em R$ 96 mil.

No entanto, caso o candidato do PL não seja eleito em primeiro turno, o apostador ganhará R$ 96 mil em espécie. Uma das assinaturas foi reconhecida em um cartório de Otacílio Costa, enquanto a outra foi autenticada em uma Escrivania de Paz localizada no município de Palmeira. Ambas datam da última sexta-feira (23). O termo diz ainda que o prêmio ficará em posse de uma terceira pessoa até a próxima segunda-feira (3), data em que será entregue ao ganhador.

Com informações: Sulinfoco