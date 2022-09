Eleições 2022: Saiba quais documentos deverão ser apresentados para poder votar

Em 2022, o primeiro turno das eleições para presidente, governadores, deputados estaduais e federais e senadores será realizado no dia 02 de outubro. No dia da votação é obrigatório que eleitores apresentem documentos para comprovação de sua identidade. O Tribunal Regional de Santa Catarina (TRE-SC) esclarece que serão aceitos documentos oficiais com foto, inclusive os digitais.

Documentos com data de validade vencida serão aceitos, desde que seja possível comprovar a identidade do eleitor.

Confira documentos aceitos: