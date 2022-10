Ao menos 32 crianças morreram durante tragédia na Indonésia

Ao menos 32 crianças morreram na tragédia que marcou o futebol da Indonésia na noite do último sábado (1º), após o clássico entre Arema FC e Persebaya Surabaya. Elas tinham entre três e 17 anos.

“De acordo com as últimas informações que recebemos, das 125 pessoas que morreram no acidente, 32 eram crianças, sendo a mais jovem um menino de três ou quatro anos”, disse um funcionário do Ministério do Empoderamento das Mulheres e da Proteção da Infância, à agência de notícias AFP.

Cerca de 18 policiais estão sendo investigados, e o chefe de polícia da cidade de Malang, onde o jogo foi disputado, foi demitido. Autoridades estimam que o número de mortos na tragédia deve aumentar. Isso porque muitas pessoas estão internadas em estado grave. Ao todo, o saldo de feridos na confusão é 323 pessoas.

O caos eclodiu depois que Persebaya Surabaya derrotou o Arema FC por 3 a 2 diante de 42.000 torcedores. O revés contra o rival fez com que adeptos invadissem o campo, e a polícia respondeu com bombas de gás lacrimogêneo, item que é proibido pela Fifa nos estádios de futebol. A repressão gerou pânico, e centenas de pessoas foram pisoteadas.