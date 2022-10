Golpe do INSS tem feito muitas vítimas; veja como funciona e como se proteger

Os segurados do INSS são, em sua maioria, idosos. Por esse motivo, a chance dessas pessoas caírem em golpes é relativamente maior. Isso porque, em algumas ocasiões, essa parcela da sociedade possui dificuldades com as tecnologias.

Agora, um novo golpe está sendo realizado com aqueles que recebem pelo INSS. É bastante importante compreender como os golpistas agem para evitar cair na enrascada. Entenda como funciona o crime.

Os criminosos brasileiros conseguem se adaptar a diversos contextos. Agora, passaram a realizar golpes com os segurados do INSS. Durante a prática, o grupo cita uma secretaria de finanças que não existe.

Através de conversa, os golpistas tentam enganar os pensionistas e aposentados do Instituto Nacional do Seguro Social. Assim, é preciso ter muita atenção durante contatos com supostos “funcionários” das pastas.

Recorrentemente, esses golpistas dizem trabalhar como atendentes do governo e comentam que são responsáveis por ouvir os interesses dos aposentados. Durante a ligação, eles oferecem diversos serviços.

Uma das modalidades ofertadas são os empréstimos. Assim, solicitam os dados bancários e pessoais do beneficiário.

Uma das aposentadas que foi contatada comentou que o contato aconteceu através de uma ligação da gangue golpista. Durante a conversa, a mulher solicitou qual seria o endereço do site onde constavam as informações da novidade.

Os criminosos comentaram que todo o processo ocorria através do telefone. Na mesma hora a beneficiária desconfiou da ação.

Táticas usadas

Uma das maneiras que os criminosos encontram de conseguir os dados é citando a Lei dos Superendividados. Assim, eles dizem que existem alguns empréstimos realizados em nome da vítima. Essas dívidas terão juros cobrados mas que é possível receber o valor de volta.

Encontrar uma pessoa com dívidas e empréstimos realizados não é difícil. Ademais, muitas pessoas acabam caindo com a esperança de conseguir receber algum valor.

Quando questionado, o Ministério do Trabalho e Previdência comenta que a secretaria comentada pelos golpistas não existe. Em 2021, o golpe já existia. a grande diferença é que em vez de usar o nome de secretaria, os golpistas utilizam como identificação o Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS).

O crime aconteceu da mesma maneira que está ocorrendo este ano. Os criminosos solicitam os dados bancários e pessoais dos aposentados. Porém, em alguns casos ainda pediam um depósito em uma conta bancária. Eles alegavam que ao realizar a passagem do dinheiro, seria possível liberar alguns pagamentos indevidos.

Compreendo que essas pessoas mudam suas táticas de tempos em tempos, é importante sempre desconfiar. Fique atento com os contatos que acontecem. Qualquer mensagem ou ligação que peça dados pessoais, depósitos ou pix devem ser ignoradas.

Sempre que ficar em dúvida sobre a veracidade da proposta, busque checar diretamente na fonte. Uma boa maneira de fazer isso é usando os sites oficiais do governo. Na maioria das vezes, os golpes acabam envolvendo pensionistas e aposentados.

Em caso de dúvidas, busque um dos locais de atendimento do INSS para buscar informações oficiais. Uma opção é buscar pela possível novidade diretamente no Google para saber se outras pessoas já passaram por essa situação.

Como se proteger de golpes contra os aposentados INSS

Por fim, é importante lembrar que muitos golpistas neste momento estão mirando beneficiários e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social.

A saber, o INSS precisa fazer revisões constantes de quem está com todas as informações atualizadas ou não.

É justamente neste caso que entram os golpistas. Existem golpes do INSS em que os golpistas ligam para as pessoas e se passam por atendentes. A ideia é obter senhas e dados pessoais dos aposentados.

Por isso, o melhor caminho é seguir os seguintes passos para se proteger de golpes contra os aposentados. São eles:

Manter os dados de contato sempre atualizados no Meu INSS – https://meu.inss.gov.br/#/login – ou telefone 135;

Evitar e não atender solicitações de dados por e-mail ou SMS – e telefone;

Nunca clicar em links enviados por SMS ou e-mails não identificados;

Usar apenas os canais oficiais de atendimento para cumprir solicitações do INSS – como agendar um serviço ou para entregar algum documento.

Com informações: Pronatec