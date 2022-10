Caixa lança campanha que permite quitar dívidas em atraso com até 90% de desconto

Pessoas e empresas com dívidas de créditos comerciais têm uma nova chance para regularizar os débitos com a campanha Você no Azul, lançada pela Caixa Econômica Federal na quinta-feira (6). A iniciativa oferece descontos de até 90% para a regularização das dívidas em atraso.

Estão contemplados na ação contratos de 4 milhões de clientes pessoa física e 396 mil de pessoa jurídica. Mais de 80% podem liquidar seus débitos por até R$ 1 mil.

“Temos buscado aprofundar cada vez mais a nossa atuação para que o brasileiro tenha o nome limpo. Esta é uma campanha importante que ajuda no recomeço, as pessoas às vezes tem dificuldade. A gente dá esse impulso, que tradicionalmente acontece todos os anos”, disse Daniella Marques, presidente da Caixa, durante o lançamento.

A novidade desta edição é a ampliação da oferta de renegociação de dívidas em canais digitais. Cerca de 70% das propostas da campanha Você no Azul 2022 estão habilitadas para efetivação por meio do site da Caixa, do aplicativo e WhatsApp Caixa (0800 104 0104).

A campanha, vale destacar, inclui qualquer modalidade de crédito exceto habitação e agro. Os contratos negociados serão retirados dos cadastros restritivos de crédito em até cinco dias úteis após a efetivação do acordo por meio do pagamento do boleto.

A campanha Você no Azul 2022 continua até 29 de dezembro em todo território nacional.