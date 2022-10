Oito apostas de Santa Catarina faturam bolada na Mega-Sena; veja cidades

Os apostadores de Santa Catarina continuam com sorte quando o assunto é Mega-Sena. Oito apostas catarinenses faturaram uma bolada no sorteio do concurso 2527, realizado na noite de sábado (8), em São Paulo.

O prêmio principal acumulou, mas as apostas de Santa Catarina acertaram cinco dezenas e vão ter uma boa grana extra na conta bancária. Apostas de Balneário Camboriú, Braço do Trombudo, Chapecó, Correia Pinto, São José, São Bento do Sul e duas de Blumenau faturaram o prêmio.

As seis apostas simples levam para casa R$ 40.771,81 e uma delas será dividida no bolão de nove cotas. Já uma das apostas de Blumenau, feita em bolão com 20 cotas e oito números anotados recebe o prêmio de R$ 122.315,40.

O prêmio principal da Mega-Sena acumulou e a estimativa é de que sorteie R$ 17 milhões na próxima quinta-feira (13).

Confira os números sorteados no concurso 2527:

08 – 19 – 29 – 38 – 48 – 56

Com informações Sulinfoo