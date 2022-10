Correios leiloam mais de 41 mil produtos que não foram entregues

Quem nunca se perguntou o que acontece com os produtos comprados e enviados, mas que nunca chegam aos destinatários? Se a entrega estiver sob a responsabilidade dos Correios (Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos), depois de algumas tentativas de entrega, de devolução ao remetente, e do envio de avisos para a retirada, quando termina o prazo do direito à reclamação, o item passa a ser considerado refugo, e é encaminhado para leilão. E é nessa etapa que se encontram 41.493 produtos, que serão leiloados na próxima segunda-feira (24).



Entre os itens que podem ser arrematados há smatphones e acessórios, equipamentos de informática, materiais de escritório, utensílios para a casa, bijuterias, peças de vestuário, acessórios para veículos, livros, brinquedos e artigos infantis. Eles foram agrupados em dez lotes, que têm valores iniciais que variam de R$ 1.603,90 a R$ 33.799,50.

Podem participar do leilão online pessoas físicas e jurídicas, desde que façam cadastro prévio na plataforma Licitações-e, do Banco do Brasil. No mesmo site, é possível acessar as informações do edital do leilão, de número 961250, no canto direito da página, onde está escrito “Nº Licitação”.



Quem preferir pode

verificar pessoalmente as amostras de cada lote, ainda nesta sexta-feira (21), das 9h às 12h e das 13h30 às 16h, em São Paulo, na sede dos Correios (rua Mergenthaler, 592, 3º andar, bloco III). É preciso agendar um horário por telefone, pelos números (11) 4313-9452 e (11) 4313-8085.

Empregados dos Correios não podem participar da licitação.

tomadas, suportes diversos, parafusadeiras, furadeiras etc.;

• Lote 6 – livros e cultura: livros diversos, gibis, Bíblias, mangás, CDs, DVDs, pôsteres, discos de vinil, dicionários etc.;

• Lote 7 – celulares e acessórios: aparelhos celulares, acessórios para celular (capas, carregadores, fones de ouvido, suportes, ring lights, tripés etc.);



• Lote 8 – artigos infantis: brinquedos, cadeirinhas para carros, carrinhos de bebê, móbiles, pelúcias, videogames, jogos de videogames, controles de videogames, fraldas, lenços umedecidos, cadeiras de alimentação, pratos infantis, jogos educativos, tabuleiros, triciclos, skates, quebra-cabeças, pipas, piscinas infantis, patinetes, mordedores, miniaturas, mamadeiras etc.;



• Lote 9 – microinformática: impressoras, tintas para impressoras, toners, notebooks, CPUs, acessórios de informática, cabos diversos, caixas de som, mouses, teclados, monitores, fones de ouvido, webcams, tablets, suportes diversos, roteadores, placas, componentes eletrônicos, pen drives, memórias, fontes, carregadores para notebooks etc.;



• Lote 10 – peças e acessórios para veículos: pneus de carros e motos, acessórios para automóveis e motos, peças automotivas, capacetes e acessórios, ferramentas, porcas, parafusos, rádios automotivos etc.