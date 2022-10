Deslizamento controlado é realizado na Serra do Rio do Rastro em novo teste de segurança

Serra do Rio do Rastro bombeiros realizam manobra de deslizamento controlado para análise de riscos

A Guarnição PMRv, juntamente com a Guarnição do DST PM de Bom Jardim da Serra estão nesse *momento* (manhã de sexta 21) prestando apoio a equipe da Defesa Civil SC, a equipe da SIE Sul Criciúma e a Guarnição CBM de Bom Jardim da Serra.

➡️Ação do Desmonte Hidráulico, no local onde ocorreu a Queda de Barreira na quarta-feira passada.

➡️Serão realizados, ao longo do dia, serviços de deslizamento controlado, com o auxílio do Corpo de Bombeiros e supervisão da Defesa Civil de SC.

➡️Com auxílio de um caminhão com jato d’água muito forte, serão provocados novos deslizamentos monitorados e controlados.