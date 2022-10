Celesc alerta para anúncios fraudulentos em sites de busca pela 2ª via da fatura de energia elétrica

Tática adotada por criminosos em diversos países do mundo usa sites falsos, muito similares aos oficiais, para emitir QR Code de pagamento via PIX, ainda não aceito pela Companhia

Nos últimos dias, tem chegado ao conhecimento da Celesc casos de fraude na Internet envolvendo o nome da Empresa. Na tática adotada, conhecida como Phishing, os criminosos pagam anúncios de páginas falsas (muito similares à da Companhia), relacionados a buscas sobre 2ª via da fatura de energia elétrica em plataformas de pesquisa/busca (Google, Bing, Yahoo!, entre outras), para que sejam as primeiras opções entre os resultados.

Por isso, atenção! A Celesc, em hipótese alguma, patrocina links em plataformas de busca.

Ao clicar nesses anúncios, a vítima é direcionada ao site criado pelos criminosos, mas muito semelhante à da Celesc, e acaba informando seus dados. O golpista, então, retorna ao consumidor informando um QR Code falso para pagamento da fatura de energia elétrica via PIX, forma de pagamento que ainda não é aceita para quitação das faturas de energia.

Além disso, a Empresa sempre recomenda que as informações do recebedor, que sempre deve ser Celesc Distribuição S.A., sejam conferidas no momento do pagamento. Na fraude citada, a fatura acessada via o QR Code gerado identificou outra empresa como recebedora, e não a Celesc.

Infelizmente, fraudes do tipo Phishing são comuns em todo o mundo, em empresas do setor elétrico ou de outros setores, inclusive no Brasil. Com isso, ao fazer transações pela Internet é muito importante adotar algumas medidas preventivas, como:

Fique atento aos links patrocinados. Lembre-se: a Celesc, em hipótese alguma, patrocina links em plataformas de busca . Certifique-se de que o site acessado seja o oficial da Companhia: celesc.com.br ou não tenha terminação diferente de .celesc.com.br.

Use o Aplicativo Celesc para acessar facilmente a 2ª via da fatura. Ele pode ser baixado de forma gratuita para iOS (http://bit.ly/appCelesciOS) e para Android (http://bit.ly/ appCelescAndroid). Vale lembrar que outros serviços, como troca de titularidade, entre outros, são gratuitos e realizados somente pela Celesc, no App, em uma de suas 259 lojas de atendimento presencial em Santa Catarina, ou nos canais oficiais (celesc.com.br e o 0800 048 0120).

App, em uma de suas 259 lojas de atendimento presencial em Santa Catarina, ou nos canais oficiais (celesc.com.br e o 0800 048 0120).

Ao pagar sua fatura de energia, sempre confira o registro dos dados cadastrais da Celesc, como a razão social (Celesc Distribuição S.A.) e o CNPJ (08.336.783/0001-90). Como você precisou digitar sua Unidade Consumidora e senha para acessar a Agência Web da Celesc, é necessário trocar a senha antiga por uma nova, para que o criminoso não tenha mais acesso.

) e o CNPJ ( ). Como você precisou digitar sua Unidade Consumidora e senha para acessar a Agência Web da Celesc, é necessário trocar a senha antiga por uma nova, para que o criminoso não tenha mais acesso.

Importante reforçar que, assim como ocorre com todas as empresas, a Celesc não possui controle sobre anúncios que são criados na Internet, nem sobre páginas falsas ou direcionamentos para páginas falsas a partir de anúncios.

Após a identificação desta fraude, a Celesc formalizou diversas denúncias contra empresas de hospedagem, órgãos e entidades de Controle Legais da Internet Brasileira, para que a página falsa fosse retirada do ar. Também foram feitas denúncias contra o anúncio malicioso identificado no Google e registrado Boletim de Ocorrência na delegacia especializada em crimes cibernéticos de Santa Catarina.

Aos clientes que de alguma forma sentirem-se lesados por esta fraude, a Celesc recomenda o registro de um Boletim de Ocorrência diretamente na https://delegaciavirtual. sc.gov.br/. É importante anexar a este B.O. os comprovantes de pagamento efetuado via Pix que, supostamente, estariam sendo direcionados à Celesc, para auxiliar nas investigações.