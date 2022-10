TRE-SC divulga horário para o resultado das eleições do 2º turno; confira

No próximo domingo (30), eleitores catarinenses vão às urnas para definir os cargos de governador e presidente da República para os próximos quatro anos. Conforme o TRE-SC (Tribunal Regional Eleitoral), a divulgação dos resultados deve ser confirmada até as 21h30 do dia da eleição. Em Santa Catarina, mais de 4 milhões de eleitores estão aptos a votar neste segundo turno.

Segundo o TRE, o eleitor deve ficar atento ao local e horário da votação. Os eleitores em Santa Catarina, que se dividem pelos 3.488 locais de votação nos 295 municípios, terão das 8 às 17h para dar seus votos.

Para governo em Santa Catarina, os candidatos mais votados e que disputam agora o segundo turno foram Jorginho Mello (PL) com 1.575.912 votos válidos, e Décio Lima (PT) com 710.859 votos.

Para o cargo de chefe do Executivo, os mais votados que disputarão o 2º turno destas eleições foram Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL).



Vale a pena lembrar que o voto é obrigatório para quem tem entre 18 e 69 anos, mas facultativo para pessoas analfabetas, jovens com 16 e 17 anos e para quem tem 70 anos ou mais.

Para eleitores no exterior, o TSE (Tribunal Superior Eleitoral), aconselha que esclareça suas dúvidas, consultando as informações da Justiça Eleitoral.

Via ND+