PRF aciona a Justiça para liberar rodovias em todo o País

Desde domingo (30), caminhões bloqueiam estradas em diferentes pontos do país. A ação é um protesto contra a vitória do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, que recebeu democraticamente 50,90% dos votos válidos no segundo turno das Eleições 2022.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) diz que já acionou a Advocacia-Geral da União (AGU), que representa órgãos do governo em ações judiciais, para pedir a liberação das vias bloqueadas à Justiça Federal. Embora a PRF afirme que ‘adotou todas as providências para o retorno da normalidade do fluxo’, ainda há bloqueios em diversas localidades. Em documento oficial, a corporação afirma que o objetivo é “garantir pacificamente a manutenção da fluidez nas rodovias federais brasileiras”.

Segundo a PRF, foram adotadas “todas providências para o retorno da normalidade do fluxo”. Isso incluiu direcionar equipes aos locais e iniciar a negociação “para liberação das rodovias priorizando o diálogo, para garantir, além do trânsito livre e seguro, o direito de manifestação dos cidadãos, como aconteceu em outros protestos”.

A entidade destaca que tem equipes “nos pontos de bloqueio e permanece trabalhando pelo fluxo livre nas rodovias federais, visibilizando-se o escoamento da produção, assim como o direito de ir e vir dos cidadãos, além de seguir monitorando de perto os locais com alta probabilidade de interdição”.