Mais de 13 mil imóveis ficam sem luz em SC

Mais de 13 mil imóveis ficaram sem luz, na tarde desta segunda-feira (31), em Santa Catarina. Segundo o painel em tempo real da Celesc, regiões da Grande Florianópolis, Planalto Norte, Serra e Oeste foram prejudicadas e possuem unidades consumidoras sem fornecimento de energia elétrica.

Até o momento, a Celesc não confirmou se os desligamentos acidentais foram causados por ocorrências relacionadas ao tempo, como queda de árvores, postes ou prejuízos à fiação.

A região com maior número de interrupções no serviço, às 18h20min, foi a Grande Florianópolis. No total, 8.315 unidades consumidoras ficaram sem luz. Entre os municípios afetados estão Alfredo Wagner, Angelina, Biguaçu, Florianópolis, Palhoça e Rancho Queimado.

Na Capital, 3.273 imóveis ficaram sem energia. Os bairros que tiveram falta do serviço são Agronômica, Campeche, Centro e Trindade.

Na parte serrana do Estado, 851 unidades consumidoras ficaram sem energia neste fim de tarde. Otacílio Costa é o município que concentra os imóveis prejudicados, com 573 locais sem luz.

Defesa Civil emite alerta para rajadas de vento

A passagem de uma massa de ar frio por Santa Catarina provoca queda na temperatura e mar agitado nesta segunda-feira (31), segundo o alerta da Defesa Civil. Com a diferença de pressão, o Estado terá vento e rajadas fortes até terça-feira (1º).