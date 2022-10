Rodovias de SC são bloqueadas por causa de manifestações

Rodovias federais de Santa Catarina registram bloqueios por causa de manifestações. Os atos iniciaram na noite deste domingo (30) em meio aos resultados do segundo turno das eleições.

Registros nas redes sociais mostram que há pontos interditados na BR-101 em Palhoça, na Grande Florianópolis, e Joinville, no Norte. Em Rio do Sul, no Vale do Itajaí, os atos acontecem na BR-470.

Em Içara, no Sul do estado, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) confirmou bloqueio na noite deste domingo, mas não o motivo da interdição.

As imagens nas redes sociais mostram o tumulto. Na BR-101, em Joinville, há barreiras na pista com uso de fogo para interromper o tráfego. Ainda é possível observar pessoas com camisas da seleção brasileira e bandeiras do Brasil.

Veja onde são os bloqueios

Em Palhoça, o bloqueio é no km 216,3 da BR-101 no sentido Sul, informou a concessionária da rodovia. Havia 3,5 quilômetros de fila às 23h, sem previsão de liberação.

O bloqueio começou pouco depois das 21h. No sentido Norte, o trânsito estava liberado

Em Joinville, havia dois pontos de bloqueio na BR-101. Um deles é no km 22, no sentido Norte, sem filas às 23h.

O outro, no km 24,5 da mesma rodovia, também sentido Norte. A fila chegava a cinco quilômetros às 23h, segundo a concessionária. Não há previsão de liberação. Esse mesmo trecho estava bloqueada também no sentido Sul, com dois quilômetros de fila.

Em Rio do Sul, o bloqueio é no km 141 da BR-470. Às 21h50, os dois sentidos estavam interditados.

Em Içara, o bloqueio é nos dois sentidos da BR-101, desde 22h, conforme a PRF.