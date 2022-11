Tropas de choque são acionadas para liberar rodovias bloqueadas por manifestantes em SC

Equipes da tropa de choque trabalham em Santa Catarina para liberar os pontos de bloqueios nas rodovias, nesta terça-feira (1º). De acordo com dados das polícias, havia 43 pontos de bloqueios nas rodovias estaduais e 36 nas federais às 10h50.

De acordo com informações da reportagem da NDTV, que está em Palhoça, no km 216 da rodovia, a PRF pediu apoio da equipe de força de choque, pois não houve avanço nas negociações para liberar o trecho.

Na segunda-feira (31), a Justiça determinou que fossem desbloqueadas as rodovias estaduais catarinenses que estavam com tráfego obstruído pela ação de manifestantes. A liminar foi concedida após a PGE/SC (Procuradoria-Geral do Estado) recorrer ao Judiciário.

O documento autoriza que o Poder Público “adote todas as medidas necessárias e suficientes ao resguardo da ordem no entorno e, principalmente, à segurança dos pedestres, motoristas, passageiros e dos próprios participantes do movimento, inclusive mediante o emprego da força pública”.

Em caso de descumprimento, conforme a decisão, deve ocorrer a aplicação de multa de R$ 10 mil para os manifestantes