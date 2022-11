Anvisa alerta para risco de desabastecimento de suprimentos de saúde

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) emitiu alerta hoje para o risco de desabastecimento na cadeia de suprimentos de saúde caso o bloqueio e a interrupção parcial no trânsito de rodovias não seja interrompido.

Em ofício enviado aos ministérios da Saúde, Casa Civil e Justiça, o órgão diz que “já preocupa o risco de desabastecimento”.

O mesmo documento, assinado pelo diretor-presidente Antônio Barra Torres, também enviado ao MPF (Ministério Público Federal), ao STF (Supremo Tribunal Federal), ao Conass (Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Saúde e ao Conasems (Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde).

“É mister assegurar o ir e vir de pessoas e cargas, como fator sustentador de uma oferta constante e fluida de produtos e serviços de saúde, num cenário sanitário, ainda com incertezas”, afirma a agência reguladora.

Deste modo, solicitamos especial atenção, a fim de que se possa manter e garantir o livre acesso da população a insumos de saúde.” Ofício da Anvisa

Rodovias federais seguem bloqueadas. Segundo boletim divulgado às 6h27 desta quarta-feira (2) pela PRF (Polícia Rodoviária Federal), os bloqueios e interdições parciais de rodovias federais ainda são 167, apesar da redução de 24 ocorrências durante a madrugada.

Na comparação com informações divulgadas às 23h40 de ontem pela corporação, quando os bloqueios e interdições eram 191, houve diminuição no número de ocorrências nos seguintes estados: Bahia, Ceará, Espirito Santo, Goiás, Minas Gerais, Pará, Pernambuco, Rio Grande do Sul e São Paulo. Por outro lado, foi registrado aumento no Acre, Mato Grosso do Sul e Paraná.

Ainda de acordo com a PRF, o total de manifestações desfeitas desde o início das atividades da corporação foram de 563.