Quebrando o gelo a -2.2ºC em pleno “2 de novembro” no Vale do Caminhos da Neve

O frio histórico e marcante trouxe neve, frio polar e chuva congelada até próximo ás 23h50min da noite de terça (01), logo após o evento, até então, nunca registrado em pleno mês de novembro, o céu limpou e as nuvens de chuva e neve deram origem a um ceú estrelado e em consequência disso, se formou uma forte geada durante a madrugada e amanhecer desta quarta (02).

Veja o vídeo:

Os carros amanhecerem recobertos por uma grossa camada de gelo, foi dificultoso, até mesmo, para abrir a porta devido ao congelamento, os campos ficaram branquinhos, lembrando a típica paisagem invernal da Serra Catarinense.

No Vale do Caminhos da Neve, a 03 km do centro de São Joaquim, a estação oficial da orefeitura listada no site do INMET obteve o registro de -2.2ºC . Houve o significativo congelamento das plantas e da superfície d’água. O caçador de geadas, Mycchel Legnaghi destacou o ineditismo de quebrar o gelo em pleno mês de novembro em vídeo, algo que, nem mesmo ele, chegou a presenciar em mais de 20 anos de caçada ao frio.

Apesar de a natureza ter proporcionado um cenário belíssimo e marcante, para a agricultura foi um cenário de terror, devido a muitos pomares, vinhedos e lavouras terem sido atingidos pelos pulsos de frio dessa massa polar, trazendo inumeráveis prejuízos para os produtores da região.

Essa foi a segunda temperatura negativa em 68 anos de dados no Instituto Nacional de Meteorologia – INMET de São Joaquim.

Veja as imagens: