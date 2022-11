Coreia do Sul dispara mísseis em resposta aos lançamentos da Coreia do Norte

O Exército da Coreia do Sul disse que disparou três mísseis ar-terra em direção ao norte de sua fronteira marítima nesta quarta-feira (2) em resposta ao disparo de pelo menos 10 mísseis pela Coreia do Norte no início do dia, incluindo um que desembarcou a menos de 60 quilômetros da costa da Coreia do Sul.

O país fechou algumas rotas aéreas no mar ao largo da costa leste da península coreana.

Esta foi a primeira vez que um aparente teste caiu perto das águas sul-coreanas, levando a alertas de ataque aéreo, disseram autoridades.

O Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul (JCS) disse que pelo menos um dos mísseis pousou 26 quilômetros ao sul da Linha de Limite Norte (NLL), uma fronteira marítima intercoreana disputada. O míssil caiu a 57 quilômetros da cidade sul-coreana de Sokcho, na costa leste, e a 167 quilômetros de Ulleung, onde foram emitidos alertas de ataque aéreo.



“Ouvimos a sirene por volta das 8h55 e todos nós no prédio descemos para o local de evacuação no porão”, disse um funcionário do condado de Ulleung à Reuters. “Ficamos lá até chegarmos lá em cima por volta das 9h15, depois de ouvir que o projétil caiu em alto mar.”



Os lançamentos ocorreram poucas horas depois que Pyongyang exigiu que os Estados Unidos e a Coreia do Sul interrompam os exercícios militares em larga escala, dizendo que “tal provocação e imprudência militar não podem mais ser toleradas”.



Um porta-voz dos militares sul-coreanos disse que as autoridades estão analisando os lançamentos para ver se as trajetórias de voo dos mísseis foram intencionais ou se um deles saiu do curso.

Com informações: CNN