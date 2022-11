OMS mantém nível de alerta máximo para varíola do macaco

A OMS (Organização Mundial da Saúde) divulgou nesta terça-feira (1º) um comunicado que mantém o nível de alerta sanitário máximo para a varíola do macaco, apesar de uma queda acentuada no número de casos na Europa e nas Américas.



O Comitê de Emergências da OMS afirmou que, apesar do progresso no combate aos surtos dessa doença viral, os “motivos de preocupação” permanecem, sobretudo devido a novos contágios em alguns países

O comunicado também destaca a falta de meios de diagnóstico e tratamento nos países pobres e o perigo de estigmatizar as populações de risco. A pasta classificou a doença como uma emergência de saúde global em julho desse ano.

Até a última segunda-feira (31), de acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil totalizava 9.226 casos confirmados da doença e 5.054 suspeitos.