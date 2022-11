Instabilidade no sistema da Caixa deixa aplicativo fora do ar e dificulta atendimento em lotéricas

Os sistemas da Caixa Econômica Federal estão fora do ar desde a manhã desta terça-feira (8) e clientes não conseguem acessar os serviços nas agências. Os aplicativos da Caixa também estão apresentando instabilidade, segundo clientes relatam desde a manhã nas redes sociais.

Procurada pela reportagem, a Caixa confirmou que houve um incidente de infraestrutura em uma das linhas de transmissão que atender aos serviços do banco, o que ocasionou falhas em alguns sistemas. “A Caixa está atuando para restabelecer a normalidade dos serviços no menor prazo possível”, afirmou a instituição, por meio de nota, sem detalhar um prazo para o restabelecimento do serviço.

A funcionária de uma agência em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, informou que a previsão para o retorno era às 15h, porém a informação não foi confirmada oficialmente pelo banco. A funcionária de outra agência, na capital de São Paulo, também confirmou que o sistema das agências físicas está fora do ar. A reportagem testou o acesso ao aplicativo Caixa Tem por volta das 15h.