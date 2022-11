 Meteoro explosivo é registrado no céu de Santa Catarina

A passagem de um meteoro explosivo foi registrado na noite do último domingo, 6, por pelo menos duas estações da Rede Brasileira de Observação de Meteoros (Bramon), instaladas nas cidades de Monte Castelo, no Norte de Santa Catarina, e em Florianópolis.



O fenômeno ocorreu às 22h43 e a velocidade observada foi de cerca de 147 mil quilômetros por hora.

Segundo o astrônomo amador, Jocimar Justino, responsável pela estação de Monte Castelo, a análise inicial indica que o meteoro surgiu sobre o município de Rio Fortuna, no Sul do estado, a cerca de 89 km de altitude e desapareceu a 60 km de altitude sobre São Ludgero, também na região sul.

“Durante o trajeto foi possível observar uma explosão, quando isso ocorre o meteoro é chamado de bólido”, explica Justino.