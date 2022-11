Já fez sua aposta? Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 3 milhões neste sábado

A Mega-Sena sorteará um prêmio de R$ 3 milhões a quem acertar as seis dezenas do concurso deste sábado (12). O sorteio vai acontecer às 20h, no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

números sorteados foram: 12 – 24 – 26 – 31 – 37 – 48.

As apostas para o concurso 2.538 podem ser feitas até as 19h desta quarta, pelo portal e aplicativo Loterias Caixa ou em qualquer lotérica do país.

O valor varia de acordo com a quantidade de números apostados, mas o jogo mínimo -com seis números- sai pela quantia de R$4,50.

+Milionária

O concurso de nº 25 da +Milionária também será realizado neste sábado (12). Caso apenas um apostador leve o prêmio de R$ 18 milhões e aplique na poupança receberá R$ 122 mil de rendimento no primeiro mês.

Na aposta simples, o apostador precisa marcar seis números e dois trevos. Para apostas múltiplas, poderá escolher de 6 a 12 números e de 2 a 6 trevos.

As apostas para a +Milionária podem ser feitas até as 19h. O valor de uma aposta simples, com seis números e dois trevos, custa R$ 6. Nas lotéricas, também é possível participar dos bolões.

*Com informações da Agência Brasil