Enem 2022: quase 80 mil estudantes realizam as provas em SC

A aplicação das provas do primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) iniciam neste domingo (13) em todo o país. Somente em Santa Catarina, 78.221 candidatos realizarão as provas no Estado, sendo que 1.944 de forma digital. No total, são cerca de 180 locais catarinenses que recebem os estudantes, num total de 56 municípios.

No Instituto Estadual de Educação de Santa Catarina, localizado no Centro de Florianópolis, os candidatos já aguardam para realização das provas. A Força Jovem Universal, um projeto feito por vários universitários de diversas universidades, que oferece cursos gratuitos, veio até o local para apoiar os candidatos nessa etapa importante.

1º dia de provas, candidatos respondem questões de linguagens e ciências humanas

No primeiro dia do Enem, os candidatos responderão a questões objetivas de linguagens e ciências humanas, além de fazer a única prova subjetiva da avaliação, a redação. As provas começam a ser aplicadas às 13h30 e terminam às 19h. No Brasil, cerca de 3,4 milhões de candidatos devem fazer o exame em mais 1,7 mil municípios.

O Enem segue no próximo domingo (28), quando os candidatos farão as provas de matemática e ciências da natureza.



Com informações SCC SBT e Agência Brasil