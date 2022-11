Sobe para 62 o número de mortos em terremoto na Indonésia

Subiu para 62 o número de mortos após um terremoto atingir a província de Java Ocidental, na Indonésia, nesta terça-feira (21).



Os números foram atualizados pelo Conselho Nacional de Gestão de Desastres do país — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), em indonésio. De acordo com o BNPB, as vítimas fatais eram moradores da vila de Rancagoong, da vila de Limbagansari e do distrito de Cugenang.



Além dos mortos, outras 25 pessoas seguem soterradas nos destroços dos prédios que desabaram na vila de Cijedil. Pelo menos 79 pessoas ficaram feridas e mais de 5.300 residentes foram deslocados de suas casas.