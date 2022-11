Rede de Atenção à Saúde da Serra Catarinense promoveu Capacitação em Saúde Mental

A Gerência Regional de Saúde de Lages realizou, nos dias 17 e 18 de novembro, a Capacitação em Saúde Mental: Urgência e Emergência, na Universidade do Planalto Catarinense (Uniplac). Com o objetivo de promover a sensibilização dos profissionais de saúde para o atendimento adequado às pessoas que se encontram em sofrimento mental, o evento reuniu cerca de 370 profissionais das Unidades Básicas de Saúde, Unidades de Pronto Atendimento e Centros de Atenção Psicossocial, distribuídos nos 18 municípios que compõem a Macrorregião da Serra Catarinense.

“A qualidade dos serviços prestados em saúde mental está intimamente ligada com o preparo dos profissionais para o processo de abordagem e atendimento às pessoas em situações de crise e urgência em saúde mental” diz Daniela Rosa de Oliveira, gerente regional de saúde de Lages.

A capacitação é mais uma etapa do Encontro das Redes de Atenção à Saúde da Serra Catarinense e visa proporcionar a melhoria dos cuidados e consequentes benefícios ao manejo clínico. A gerente regional ainda afirma que “este evento reforçou a sensibilização dos profissionais de saúde para o atendimento adequado às pessoas que se encontram em sofrimento mental, além da compreensão acerca do cuidado integral, por meio da articulação com os demais pontos da Rede de Atenção à Saúde”.

