Auxílio Caminhoneiro: motoristas têm até esta segunda para realizar autodeclaração

Os motoristas autônomos interessados em receber o Auxílio Caminhoneiro têm até essa segunda-feira (28) para realizar a autodeclaração do termo de registro. Segundo o Ministério do Trabalho, o cadastro dará direito ao pagamento da sexta parcela do benefício, última estipulada pelo cronograma nacional, paga em dezembro.

A autodeclaração deve ser feita por profissionais com cadastro ativo no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas (RNTR-C), mesmo que não tenham registrado operações neste ano. O procedimento pode ser realizado pelo Portal Emprega Brasil ou no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital.

O Auxílio Caminhoneiro foi promulgado pelo Congresso no dia 14 de julho e visa auxiliar os motoristas em meio à alta dos combustíveis. O valor, de R$ 1 mil, é creditado em conta poupança social digital, aberta automaticamente pela Caixa em nome do beneficiário. Além de sacado, o recurso pode ser movimentado virtualmente, por meio do Caixa Tem.