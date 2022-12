Colisão frontal entre automóvel e caminhonete na BR-282 deixa um morto e um ferido em Lages

A colisão frontal entre um automóvel Chevrolet/Corsa e uma caminhonete Mitsubishi/L200 causou a morte de um homem e deixou outro ferido no Km 329, na BR-282, próximo ao acesso do Salto Caveiras, em Lages, na tarde desta terça-feira, 30.

O Corpo de Bombeiros de Lages foi chamado para atender às vítimas. No local, a guarnição encontrou um homem de 33 anos, preso nas ferragens do veículo Corsa, sem sinais vitais e com múltiplas fraturas. Após o desencarceramento da vítima, o corpo do condutor ficou aos cuidados da Polícia Rodoviária Federal e posteriormente foi encaminhado ao Instituto Geral de Perícias.

Na caminhonete L200, o condutor, um homem de 43 anos , encontrava-se sentado no interior do veículo, consciente, agitado, apresentava ferimentos no rosto e na cabeça, de acordo com a equipe dos bombeiros.

Foi realizada a aplicação do colar cervical na vítima e retirada com a utilização da maca rígida. Após a retirada do homem do interior do veículo, ele foi atendido pelo Samu e conduzido para a emergência do Hospital Nossa Senhora dos Prazeres, em Lages. Após os atendimentos prestados, foi realizada a limpeza da pista pela guarnição.

Com informações: Sulinfoco