São Joaquim abre processo seletivo para secretaria de educação; confira vagas

A Prefeitura de São Joaquim, na Serra Catarinense, lançou, nesta quarta-feira (30), edital de chamada pública com 5 vagas temporárias para atuação na Secretaria Municipal de Educação. Os interessados devem comparecer nesta quinta-feira (1) à Casa da Cultura, no Centro, das 13h às 13h30min.

De acordo com a prefeitura, duas vagas são destinadas para professores de educação infantil, duas vagas para professores de anos iniciais e uma vaga para agente de serviços gerais. Os salários vão de R$ 1.212,00 a R$ 2.605,43 mais vale alimentação.



O início da seleção e classificação dos candidatos será às 13h30min no mesmo local das entrevistas, na Casa da Cultura, à Praça Cezário Amarante, no centro.

Os critérios considerados para a seleção e classificação dos candidatos para professor serão os títulos de especialização; graduação na área; cursando na área; maior idade e o número de filhos. Já para os candidatos para Agente de Serviços Gerais, será a maior escolaridade; maior tempo de serviço prestado na área de atuação; maior idade e o número de filhos.

Veja o edital:

