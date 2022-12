FGTS: saque extraordinário pode ser realizado até esta quinta-feira

Os trabalhadores com contas ativas e inativas no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) têm até esta quinta-feira (15) para realizar o saque extraordinário de até R$ 1 mil. Segundo a Caixa Econômica Federal, que administra o benefício, cerca de 12 milhões de beneficiários ainda podem fazer a retirada, totalizando quase R$ 8 bilhões.

Para realizar o saque, não é preciso enviar uma solicitação. O recurso é depositado automaticamente em Conta Poupança Social Digital, aberta pela Caixa em nome dos trabalhadores. Pela plataforma, é possível realizar o pagamento de boletos ou fazer a transferência do dinheiro para outras contas bancárias.

Aqueles que não desejarem fazer o saque extraordinário deverão acessar o aplicativo FGTS ou se dirigir a uma das agências do banco para informar que não querem receber o crédito. Caso o dinheiro seja depositado na conta, o trabalhador pode ter o recurso estornado à conta do fundo, sem qualquer prejuízo.

Com informações: Agência Brasil