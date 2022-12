Cavalo cai em telhado de oficina mecânica na Serra Catarinense

O cavalo caiu em um telhado de uma oficina mecânica na manhã desta quarta-feira (21), no bairro João Rodrigues, município de Otacílio Costa, na Serra Catarinense. O cavalo teve ferimentos leves.

O 5º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar de Otacílio Costa foi acionado para atender a ocorrência. O animal foi encontrado suspenso nas madeiras da telhado, que estava instável e prestes a quebrar.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o cavalo provavelmente saiu do terreno, que fica em desnível com rua, e caminhou sobre o telhado da oficina que não suportou o peso do animal e se rompeu, fazendo o animal cair e ficar preso entre as madeiras do telhado .

O animal foi estabilizado pela equipe do Corpo de Bombeiros Militar e para a retirada foi utilizado o guincho do caminhão.