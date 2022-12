Rapaz morre afogado em açude salvando crianças de bote que virou em SC

Um homem de 31 anos, identificado como Joceney Woysczak, morreu afogado após salvar duas crianças que estavam com ele em um bote, num açude no bairro Raia, no município de Itaiópolis (SC). Testemunhas informaram aos Bombeiros Voluntários da cidade, responsável pelo atendimento à ocorrência, que o bote virou com as crianças dentro.



Segundo os Bombeiros, o incidente ocorreu por volta das 15h30 de sábado (17). A central de operações recebeu um chamado para atender a uma ocorrência de afogamento em açude e enviou para o local, inicialmente, uma guarnição de atendimento pré-hospitalar para avaliar e prestar socorro às vítimas.



“Ficou constatado que, em um açude particular, um grupo de pessoas utilizava-se de uma embarcação tipo bote para recreação, sendo que em determinado momento houve o tombamento da mesma que estava ocupada por quatro pessoas, sendo um maior de idade e três menores”, informou a corporação, em um post publicado no Facebook.

Segundo relatos de testemunhas, Joceney conseguiu levar até a margem do açude duas crianças e, no momento em que tentava retirar a terceira da água, acabou submergindo, não sendo mais avistado. Um outro homem, que assistia à cena, acabou entrando na água para resgatar a criança.

“Com a chegada da guarnição e, mais tarde, de uma embarcação da corporação, foram iniciadas as buscas, utilizando-se de garateias e mergulho livre, porém a profundidade de aproximadamente seis metros dificultava as buscas”, declararam os Bombeiros Voluntários.

Uma retroescavadeira foi utilizada para realizar uma abertura no açude, para diminuir o volume de água. Quando o nível desceu aproximadamente dois metros, por volta das 17h, os agentes conseguiram localizar Joceney e o retiraram da água.



“Dando continuidade na operação, Polícia Militar e Civil e Instituto Geral de Perícias foram acionados para realização dos trâmites legais”, informou a corporação.

As autoridades ainda não informaram quem eram as crianças que estavam com Joceney no bote. O UOL entrou em contato com a Polícia Civil de Santa Catarina para buscar mais informações sobre a ocorrência, mas até o momento o órgão não havia respondido aos questionamentos.