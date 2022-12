Mais de R$ 11 mil em notas falsas são apreendidas pela PM em cidade de SC

Mais de R$ 11 mil em notas falsas foram apreendidas pela Polícia Militar durante a tarde desta quarta-feira (21) em Porto União, no Planalto Norte catarinense. Dinheiro falso estaria sendo trocado no comércio das cidades da região.

A Polícia Militar foi acionada após receber a informação de que dois homens estariam usando o dinheiro em lojas e estabelecimentos durante uma viagem. Eles vinham desde o município de Caçador, no Meio-Oeste, trocando as notas falsas.



Após receber as informações sobre as características dos suspeitos, uma guarnição da PM, junto com a equipe da Agência de Inteligência, encontrou o veículo da dupla circulando pelo município de Porto União, momento em que a abordagem foi realizada.

Em busca veicular, foram encontrados e apreendidos diversos objetos novos e 111 notas falsas de R$ 100, totalizando R$11.100.

Após o flagrante, a dupla foi presa e encaminhada à delegacia de Polícia Civil.

Com informações: Sulinfoco