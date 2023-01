Caixa Tem: R$ 1 MIL liberado para milhares de brasileiros; saiba se você tem direito

A Caixa Econômica Federal está disponibilizando R$ 1.000 em auxílio por meio do Programa de Simplificação do Microcrédito Digital para Empreendedores (SIM Digital). Este serviço é oferecido para quem é MEI (Micro Empreendedor Individual). Segundo o banco, a pessoa que cumprir os requisitos terá acesso a um valor de R$ 1.000. O Fundo Garantidor de Microfinanças (FGM) da Caixa é responsável pela execução do programa.

Há duas opções para o auxílio de R$ 1.000. Tudo depende de quais critérios você se encaixa. Sendo eles:

– Pessoas físicas

A pessoa física pode receber até R$ 1.000 a uma taxa de juros de 1,95% ao mês. Nesse caso, os cidadãos podem dividir seus pagamentos de empréstimos em 24 meses. Os benefícios podem ser reivindicados até mesmo por pessoas que estejam negativadas.

Essa modalidade é voltada para MEIs (Micro Empreendedores Individuais). Quem se enquadrar neste sentido poderá acessar valores de até R$ 3.000. Com taxa de juros de 1,99% ao mês, você pode parcelar o pagamento em 24 meses. Nesse caso, podem solicitar o empréstimo empresários com faturamento bruto anual de até R$ 360 mil.

Para solicitar o microcrédito, a pessoa física deve acessar o aplicativo Caixa Tem e seguir as instruções automáticas. Após isso, você terá uma semana até que o banco confirme a aprovação do seu pedido.

Para solicitar o microcrédito como microempreendedor individual (MEI), o cidadão deve comparecer ao atendimento presencial na Caixa Econômica Federal.

Pessoas negativadas, ou seja, aquelas com “nome sujo” em órgãos de proteção ao crédito, como SPC ou Serasa, também podem solicitar empréstimos de até R$ 1.000 ou R$ 3.000.

Como solicitar pelo aplicativo Caixa Tem?

Os pedidos de empréstimo só podem ser feitos por pessoas físicas por meio do Caixa Tem. Você precisará atualizar os dados em seu aplicativo, escanear sua identidade, enviar uma foto “selfie” e declarar sua renda mensal.

Para obter empréstimos de até R$ 3.000, o MEI deve ir pessoalmente a uma agência da Caixa Econômica Federal. No entanto, os bancos só permitirão empréstimos a pessoas físicas que tenham pelo menos 12 meses de experiência contábil como empresa individual e que tenham apresentado comprovante de residência, documentos pessoais e documentos da empresa.

As solicitações do Caixa Tem só podem ser feitas por pessoas físicas. Nesse caso, você precisará atualizar seu aplicativo antes de solicitar o serviço. Após solicitar o empréstimo, você terá que aguardar 7 dias para que o valor do contrato apareça na sua conta poupança digital.

